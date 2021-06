Aggressione a operatore del 118: dovrà pagare multa da 900 euro

CELLINO SAN MARCO – Dovrà pagare una multa da 900 euro per aver aggredito e minacciato un operatore operatori del 118. Il giudice di pace di Brindisi, Francesco De Vitis, ha condannato un uomo residente a Cellino San Marco che nel gennaio 2015 inveì contro un’equipe di sanitari intervenuta per prestare soccorso a un 85enne colto da malore. Al momento dell’arrivo dell’ambulanza, purtroppo, il pensionato era già morto. I tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori non sortirono alcun effetto.

Medico (donna), infermiere, autista e soccorritrice si ritrovarono in un vero e proprio incubo. Prima ancora di raggiungere il paziente, infatti, gli operatori, una volta scesi dall’ambulanza, subirono un’aggressione verbale sfociata in un pugno inferto a un infermiere. Fu necessario l’intervento dei carabinieri per scortare i malcapitati verso il mezzo di soccorso. Tutto questo perché i parenti del deceduto imputarono all’equipe un ritardo nell’intervento.

“Sostenevano che eravamo in ritardo di 35 minuti – dichiarò un operatore a BrindisiReport all’epoca dei fatti - quando invece abbiamo impiegato solo 9 minuti per raggiungere quell’appartamento”. L’infermiere aggredito fu refertato in ospedale e nei giorni successivi, assistito dall’avvocato Rocco Vincenti, sporse querela per i reati di minacce e lesioni. La vicenda è dunque approdata presso l’aula del giudice di pace di Brindisi, che nella giornata di ieri (giovedì 10 giugno) ha emesso la sentenza di condanna. Oltre alla multa pari a 900 euro, l’imputato dovrà anche risarcire la parte offesa.