Trovato con 100mila fra immagini e video pedopornografici: ex carabiniere in carcere

FASANO – E’ stato prelevato dal posto di lavoro e condotto in carcere. E’ diventata definitiva la condanna nei confronti di un ex carabiniere 51enne residente a Ostuni che nel 2020 fu trovato in possesso di immagini e video pedopornografici. L’uomo è stato raggiunto nei giorni scorsi da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’appello di Bari. Dovrà scontare un residuo di pena pari a due anni e un giorno di reclusione.

Il provvedimento restrittivo gli è stato notificato dai carabinieri della compagnia di Fasano. Gli stessi nella giornata di oggi (sabato 7 ottobre) si sono recati presso un’abitazione in uso al 51enne, nel centro di Ostuni, con il supporto degli artificieri dell’Arma. Alle forze dell’ordine era stata infatti segnalata la presenza di un presunto ordigno, ma in realtà si trattava di un oggetto del tutto inoffensivo.

Le indagini sono state condotte dalla Polizia Postale, sotto il coordinamento della Procura di Bari. L’uomo si sarebbe procurato quasi 100mila file fra immagini e video pedopornografici, utilizzando per guardarli anche i computer di due luoghi in cui ha prestato servizio: prima una caserma in provincia di Bari, poi il tribunale di Bari.

Il 51enne, da quanto accertato dagli inquirenti, avrebbe reperito tramite il dark web foto e video di minori immortalati in atti sessuali, archiviando questo materiale su chiavette usb, tablet e smartphone. Nei dispositivi informatici analizzati, in particolare, si trovavano 97.494 immagini pedo-pornografiche e 48 video dello stesso contenuto.

I fatti risalgono al periodo compreso tra ottobre 2017 e ottobre 2020, quando è stato arrestato. Una parte della condanna è stata scontata in regime di custodia cautelare.