Violò un domicilio: dopo 5 anni arriva il conto della giustizia

CISTERNINO - Dopo cinque anni arriva il conto della giustizia per un 54enne di Carovigno che nel 2016 commise una violazione di domicilio. L’uomo sconterà in regime di domiciliari la pena di un anno e 4 mesi di reclusione, in esecuzione di un ordine di carcerazione che gli è stato notificato dai carabinieri della stazione di Cisternino. Il reato venne consumato a Carovigno. L’uomo è attualmente sottoposto alla alla libertà vigilata presso una comunità riabilitativa di Cisternino.