Abusi sessuali, botte e minacce: condannato dopo la denuncia della ex compagna

BRINDISI - L’avrebbe picchiata più volte, costringendola a subire quasi quotidianamente atti sessuali. In un’occasione l’avrebbe minacciata puntandole una pistola alla tempia. In più occasioni le avrebbe inviato video di notizie riguardanti femminicidi.

Il brindisino O.C. (riportiamo solo le iniziali per non rendere identificabile la vittima), di 54 anni, è stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione per atti persecutori, rapina, porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, violenza privata e violenza sessuale. La vittima è una donna di 47 anni con cui l’imputato ha avuto una relazione sentimentale fin dai primi mesi del 2019. La sentenza è stata emessa nella giornata di ieri (martedì 19 settembre), dal gup del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. Il pm aveva chiesto una condanna a 9 anni e 4 mesi di reclusione.

Le indagini sono state avviate lo scorso febbraio dalla Squadra Mobile della questura di Brindisi a seguito della denuncia sporta dalla 47enne, assistita dall’avvocato Giorgia De Vincentis. Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, coordinati dal Pm Mauron Gallone, nel giro di un mese è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 54enne, difeso dagli avvocati Simona De Rocco e Simona Cuomo. L'uomo è tuttora recluso.

Le accuse

Quello vissuto dalla 47enne è un autentico incubo. Il suo ex compagno, con ripetute e reiterate violenze, l’avrebbe costretta “a modificare – si legge nei capi di imputazione – le proprie abitudini di vita ed a tollerare condotte intrusive, invadenti e persecutorie, creandole un perdurante e grave stato d’ansia e paura ed ingenerando anche un fondato timore per la propria incolumità fisica e per quella dei propri familiari tanto da indurla ad andare a vivere in una struttura protetta, in particolare, inizialmente a cadenza di due, tre volte alla settimana, e poi ancora più frequentemente, da circa un anno, anche a causa di una insana gelosia”.

O. C. è accusato di una sfilza i episodi di violenza. Stando all’ipotesi accusatoria, dopo ogni litigio avrebbe colpito la donna con “schiaffoni, tirate di capelli, pugni e calci”. La stessa sarebbe stata costretta a tenere aggiornato il 54enne su ogni suo spostamento, tramite Whatsapp. “Rea” di essere andata a trovare un’amica senza avvisarlo, in un’occasione la 47enne è stata condotta in una contrada di campagna, dove sarebbe stata minacciata con una pistola puntata all’altezza della testa. Anche il non assecondare il compagno nella richiesta di andare al bar poteva costarle un pugno. Le condotte persecutorie dell’imputato si sarebbero concretizzate anche nel pedinamento di un amico della vittima, di cui avrebbe fotografato l’auto e inviato una foto alla 47enne. Questa non avrebbe trovato pace neanche presso il proprio luogo di lavoro, dove un giorno O.C. si sarebbe recato, imponendole di salire sulla propria auto. Poi ancora pugni e offese.

Violenza sessuale e rapina

Uno dei capitoli più dolorosi di questa odissea è quello riguardante gli abusi sessuali. L’imputato risponde infatti anche del reato di violenza sessuale per aver costretto la donna a subire “con cadenza quasi quotidiana” atti sessuali, “peraltro sferrandole schiaffi e pugni per vincere la sua resistenza”. Fra i cinque capi di imputazione contesati a O.C. figura anche la rapina, per essersi impossessato del telefono cellulare della compagna.

Le indagini e la condanna

Nel febbraio 2023, come detto, la donna ha trovato la forza di recarsi in questura per sporgere denuncia. I poliziotti della Squadra Mobile, di concerto con la Procura, hanno subito avviato un’inchiesta. Nell'arco di 24 ore la 47enne è stata trasferitsa in una casa rifugio a indirizzo segreto. Nelle settimane successive gli inquirenti hanno raccolto le deposizioni di persone informate sui fatti per riscontrare le dichiarazioni rese dalla vittima, che si è costituita parte civile.

Il gup, oltre alla pena a sei anni e otto mesi (con la riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato), ha condannato O.C. al risarcimento danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale pari a 20mila euro. Disposta inoltre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.