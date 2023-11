Giro di droga fra Brindisi e Lecce: due condanne, un'assoluzione e 13 prescrizioni

Si è concluso con due condanne, un’assoluzione e 13 prescrizioni il processo nei confronti di una parte delle persone coinvolte in un’inchiesta anti droga della Dda di Lecce che nel maggio 2016 sfociò in un blitz, denominato “Last act”, fra le province di Brindisi e Lecce. La sentenza è stata emessa nella giornata di ieri (venerdì 17 novembre) dal collegio giudicante del tribunale di Brindisi presieduto da Tea Verderosa.

La pena più elevata è stata inflitta alla 31enne Francesca Miccoli, di Torchiarolo, condannata a sei anni e otto mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il 54enne Saverio Renna, di Torchiarolo, assolto dal reato di associazione finalizzata al traffico di droga, è stato condannato a cinque anni di reclusione e mille euro di multa per estorsione in concorso con altre persone. Il 41enne Francesco Geusa, di Torchiarolo, accusato solo di associazione finalizzata al traffico di droga, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Tutti e tre gli imputati sono difesi dall’avvocato Ladislao Massari.

Nei confronti di altri 13 imputati residenti fra il Brindisino e il Leccese, il giudice ha dichiarato il non doversi procedere per prescrizione dei reati.

L’inchiesta da cui è scaturito il processo riguarda decine di episodi di spaccio di droga (soprattutto cocaina) da parte di un’organizzazione con sede operativa a Torchiarolo e ramificazioni a Brindisi e Lecce. I fatti risalgono al 2013. Le indagini sono state condotte dai carabinieri, che a maggio 2016 eseguirono dieci ordinanze di custodia cautelare in carcere. I personaggi di spicco sono stati giudicati con rito abbreviato nel giugno 2017, quando furono emesse condanne fino a un massimo di 12 anni, poi ridotte in appello e diventate definitive in Cassazione. I canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente partivano da Andria. Le cessioni di droga sarebbero state 60-70.