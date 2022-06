Accoltellamento al rione Paradiso: non in gravi condizioni il 56enne ferito

BRINDISI – Non versa in gravi condizioni il brindisino di 56 anni che nel pomeriggio di ieri (martedì 31 maggio) è stato accoltellato per le vie del rione Perrino di Brindisi. L’uomo è ricoverato presso l’ospedale Perrino di Brindisi con una ferita al torace che da quanto appreso non necessita di intervento chirurgico. Il 56enne si è presentato presso il pronto soccorso intorno alle ore 18, alla guida della sua auto. Il suo caso è stato trattato come codice rosso, ma la prognosi non è riservata. Il malcapitato sarà ascoltato dai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi, impegnati nella ricostruzione dei fatti. Delle circostanze in cui è avvenuto il ferimento si sa ben poco. Gli investigatori stanno cercando di far luce sull’accaduto e di risalire all’identità dell’accoltellatore.