Condotta antisindacale dell'Asl: "In futuro rispetti i presupposti normativi"

BRINDISI – L’Asl Brindisi ha adottato una condotta antisindacale nei confronti del sindacato Aaroi Emac Puglia. Con ordinanza emessa nei giorni scorsi, il giudice del tribunale – sezione lavoro di Brindisi, Gabriella Puzzovio, ha accolto il ricorso presentato dall’organizzazione sindacale, rappresentata dagli avvocati Silvia Balestro e Carlo Guarini. Il contenzioso scaturisce da uno sciopero proclamato il 18 dicembre 2024, in occasione del quale l’azienda sanitaria non ha rispettato l’obbligo di comunicare i nominativi da adibire al servizio durante il turno di sciopero, entro il quinto giorno precedente all’astensione.

La posizione dell'Asl

L’Asl si è opposta al ricorso. Nelle memorie depositate dall’azienda sanitaria si ammette il ritardo (“marginale, non voluto”) rispetto al termine dei cinque giorni. Al contempo però si rimarca che se anche gli elenchi con i nominativi fossero stati inviati tempestivamente, “la situazione dei turni non avrebbe potuto avere esito differente in ragione dell’esiguo numero di personale medico in dotazione di ciascuna unità operativa, compresa quella di Anestesia e Rianimazione, rapportato anche al numero, non certo marginale, dei partecipanti allo sciopero”.

L’Asl ha inoltre sostenuto che “la stessa gestione dei turni per come effettuata anche dai singoli responsabili di unità operativa è stata tale da riuscire a contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con l’onere ineludibile di prestare attività di assistenza, sia in urgenza che in elezione”.

Cosa dice il contratto collettivo integrativo

La questione verte intorno all’allegato 1 del contratto collettivo integrativo aziendale del 2008 (protocollo d’intesa sull’individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di scioperi).

Per quanto riguarda le comunicazioni, l’accordo prevede che “i nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali territoriali e ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero, mediante affissione dell’elenco nominativo distinto per unità operativa nei pressi dell’orologio marcatempo a cura del direttore della macrostruttura”. Inoltre “il personale individuato ha diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile”.

L'ordinanza

Nel caso in questione, gli elenchi con i nominativi sono stati affissi il 16 dicembre. Ossia due giorni prima dello sciopero, “senza alcuna previa comunicazione - si legge nell’ordinanza - nei termini di legge al sindacato”. “In sostanza, l’Asl – scrive la giudice Puzzovio - ha tardato la comunicazione dei contingenti, ha omesso le comunicazioni alle organizzazioni locali e fino alla fine ha modificato i turni al fine di garantire non solo le prestazioni essenziali, ma anche latro genere di prestazioni”.

Alla luce di tale condotta, l’azienda sanitaria “ha di fatto impedito al sindacato lo svolgimento a monte di un ruolo essenziale: ovvero verifica della congruità o meno delle prestazioni indispensabili e verifica del personale tenuto a garantire tali prestazioni e di quello esonerato”. Il problema della carenza di organico o il fatto che fosse stato garantito lo sciopero di sette lavoratori (di cui solo tre precettati) non alleggeriscono la posizione dell’Asl. A tal proposito la giudice rimarca che “la norma è tesa a garantire un diritto del sindacato che deve esser esercitato prima dell’astensione proprio a presidio delle preliminari garanzie di verifica della conformità dei provvedimenti dell’azienda ai precetti di legge”.

E dall’ordinanza emerge anche “la natura non meramente episodica della violazione accertata”.

Alla luce di tutto ciò, la domanda dell’organizzazione sindacale è stata accolta. Il giudice dichiara “l’antisindacalità della condotta tenuta dall’azienda sanitaria in occasione dello sciopero del 18 dicembre 2023 in relazione alla omessa comunicazione da parte della stessa alle organizzazioni sindacali entro 5 giorni prima dell’astensione dei contingenti minimi come previsto dal Cia 2008 e per l’effetto ordina all’azienda convenuta di astenersi per il futuro da tali tipi di condotte, ordinando il rispetto dei presupposti normativi”.

