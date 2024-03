Conflitti per lo spaccio di droga nel Leccese: anche un brindisino nell'inchiesta

A volte in una piazza non c'è spazio per due gruppi concorrenti. Specie se si parla di piazze di spaccio. Conflitti e contrasti, due presunti sodalizi e tanta droga: è quanto emerge dall'inchiesta "Fortezza" della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, che punta i fari su Casarano. La pm titolare del fascicolo, la sostituta procuratrice Giovanna Cannarile, ha chiuso l'indagine preliminare il 28 marzo scorso. Gli indagati sono 40 e tra questi spicca il nome di Floriano Chirivì, nato a Mesagne 43 anni fa e residente a San Donaci. Era finito in carcere, arrestato insieme ad altre 12 persone, durante il blitz dei carabinieri del 7 marzo scorso.

Si tratta di una delle principali inchieste svolte negli ultimi tempi sui traffici di droga nel Salento. Si è concentrata sull'area di Casarano e sullo sfondo c'è un episodio di cronaca nera dalla vasta eco: la morte del 33enne Antonio Amin Afendi - ucciso a colpi di pistola proprio qualche giorno prima che scattasse il blitz, per mano del 28enne Lucio Sarcinella (il quale non è coinvolto nella presente indagine) -, ritenuto a capo di uno dei due gruppi dominanti nella cittadina del basso Salento. Infatti, nella presente inchiesta sono due i presunti sodalizi dediti al traffico di droga che vengono individuati dagli inquirenti. Afendi era ritenuto l'erede delle attività del boss Augustino Potenza, morto a sua volta assassinato nel 2016. Sarebbe stato in aperta contrapposizione con un altro gruppo, quello retto da Ivan Caraccio, 32enne.

E il sandonacese Floriano Chirivì sarebbe organico proprio a questo secondo gruppo, quello dei Caraccio. Se il 32enne viene definito nelle carte dell'inchiesta quale "capo, promotore e finanziatore dell'attività illecita", Chirivì sarebbe un "partecipe". E neanche di secondo piano. Gli viene infatti contestato il reato associativo, finalizzato allo spaccio di droga. Il sandonacese per la Dda è "consapevole del programma criminoso e del ruolo dei singoli associati, provvedeva all'attività di approvvigionamento dello stupefacente del tipo cocaina, avendo contatti direttamente" con il presunto leader. A Chirivì vengono inoltre contestati tre episodi. Il primo risale al 12 giugno 2021, consumato tra Lecce e Casarano. Il sandonacese avrebbe ceduto a una terza persona 113 grammi di cocaina, da consegnare poi a Caraccio. La consegna non si finalizzerà a causa dell'arresto in flagranza del "trasportatore".

Il secondo episodio risale invece al 18 novembre 2021 e si sarebbe consumato sempre nelle stesse zone. Stavolta il quantitativo di "bianca" è superiore, quasi un chilo e 200 grammi. Gli accordi sono gli stessi: Chirivì avrebbe pattuito la cessione con Caraccio, tramite la moglie del presunto leader. Una quarta persona si sarebbe occupata del trasporto. Il "sub-appalto" non servirà a molto, il copione sarà lo stesso: arresto in flagranza di colui che stava trasportando la cocaina. Il terzo episodio in cui sarebbe coinvolto Chirivì è il più clamoroso, perché porta dritti all'arresto proprio di Ivan Caraccio. Anche qui il carico - questa volta composto da un chilo di cocaina e da due di hashish - sarebbe partito dal sandonace e, tramite gli accordi con la moglie di Caraccio e il trasporto materiale da parte di una quarta persona, sarebbe arrivato nella disponibilità del presunto leader. E' l'8 aprile 2022: l'arresto in flagranza questa volta avviene a tragitto della droga ultimato.

Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Anna Centonze, Andrea Stefanelli, Simone Viva, Antonio Maria Francesco Venneri, Vincenzo Venneri, Silvio Caroli, Rocco Donato Rizzello, Mario Coppola, Nadia Martina, Rocco Luigi Corvaglia, Ladislao Massari, Attilio De Marco, Mercedes Salento, Federica Filoni, Nicola Leo, Angelo Ninni e Stefano Palma.