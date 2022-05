"Sull’onda della pace": laboratori e attività sulla barca a vela sequestrata alla criminalità

BRINDISI - Tutto pronto per la IX edizione di “Conoscersi in Regata”, l'evento dedicato alla vela solidale organizzato dall'associazione Gv3 (A gonfie vele verso la vita). La manifestazione si terrà il 4 e 5 giugno sul Lungomare Regina Margherita a Brindisi. Parteciperanno centinaia di ragazzi e saranno coinvolte associazioni e scuole del territorio. L'edizione di quest'anno dal titolo "Sull’onda della pace" ha come tema principale la lotta alla violenza ed è patrocinata da Regione Puglia, Capitaneria di Porto e Comune di Brindisi.

Sul Lungomare nei pressi dell'imbarcazione Baron (una barca vela di 14 metri sequestrata alla criminalità organizzata, oggi presidio di legalità) saranno organizzati laboratori, attività in mare ed altre numerose iniziative.

Sabato 4 giugno dalle 09.30 sarà possibile assistere ad una regata tra le boe di natanti monotipo J24 ed unità di minialtura che si terrà nello specchio d’acqua del porto interno nei pressi della Scalinata Virgiliana.

Ancora, sabato 4 giugno alle 17.30 nel piazzale nei pressi della Casa del Turista si terrà l'evento “sBULLOniamoci” non restiamo in silenzio! Parteciperà il movimento antibullismo Ma Basta con la testimonianza di chi ha vissuto il bullismo e si è ribellato. Ma ci sarà anche la voce di una ragazza ucraina, fuggita da Kiev per mettersi in salvo dalla guerra e dalle violenze. Interverrà inoltre il dirigente dell'Ufficio della Polizia Postale di Brindisi Walter Lombardi per parlare di cyber bullismo e dei rischi della rete per i giovani. Le testimonianze saranno intervallate dell'esibizione del gruppo musicale dell’Itis Giorgi di Brindisi diretto dal Prof. Alberto Congedo. Ascolteremo brani internazionali a tema interpretati da: Christian De Milito (chitarra e canto), Pierpaolo Delli Noci (tastiere), Mattia Fanelli (batteria), Christian Montanaro (basso), Gaia Padovan (canto e cori) e Cecilia Menga (canto e cori). Si chiuderà domenica 5 giugno con la veleggiata della solidarietà.

Sabato 4 giugno

Laboratori per i ragazzi: dalle ore 09.30 alle 12.30 aperto a tutti i ragazzi delle scuole. Giochi didattici, attività di educazione ambientale e marinaresca, biologia marina, attività interattive di navigazione e laboratorio esperienziale su SUP con la collaborazione della Lega Navale Brindisi, Associazione Colmare, Associazione Surfing FISH e PH8 e degli studenti dell’Istituto Nautico Carnaro di Brindisi.

Minicorso di vela dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la Casa del Turista, per i neofiti delle associazioni che non hanno mai fatto esperienza in barca.

“Regata tra le boe su J24 e minialtura” dalle ore 09.30 alle 12.30: I ragazzi con esperienze precdenti si esercitano tra le boe a bordo dei natanti monotipo J24 e unità di minialtura. Dalle ore 14.30 alle 17.30: I ragazzi neofiti mettono in pratica quanto imparato a bordo dei natanti monotipo J24 e unità di minialtura. Imbarco Lungomare Regina Margherita presso il Porto interno

“Insieme a vela” dalle ore 09.30 alle 16.30: Escursioni in barca su prenotazione a bordo di Baron, aperto alle associazioni con particolari fragilità ed esigenze (su prenotazione). Imbarco nella zona antistante la Casa del Turista sul Lungomare di Brindisi

“sBULLOniamoci”: dalle ore 17:30 alle 19.00, musica e testimonianze di non violenza, aperto ai ragazzi delle associazioni, agli educatori e alla cittadinanza. Interverranno alla manifestazione testimonials e alcune band del territorio. Piazza antistante la Casa del Turista sul Lungomare di Brindisi

La segreteria nel corso dei giorni della manifestazione sarà istituita presso la Casa del Turista sul Lungomare Regina Margherita.

Domenica 5 giugno

Veleggiata della solidarietà. Ore 08.30 Briefing sul Lungomare di Brindisi Organizziamoci: informazioni essenziali ma necessarie per comprendere il Regolamento e l’organizzazione dei gruppi a bordo delle barche amiche. Ore 9.00 Spostamento verso il punto di partenza. Non facciamo tardi: in prossimità delle Pedagne tutte le barche pronte al via dalla barca della giuria.

Ore 9.30 Veleggiata. Dalle Pedagne a Punta Penne e ritorno. Partenza sulla linea tra la prima boa gialla e la barca della giuria.

Ore 12.30 Premiazione e saluti finali sul piazzale antistante alla Casa del Turista, nella splendida cornice del lungomare con vista sul Monumento al Marinaio.

Le imbarcazioni che avranno partecipato alla Veleggiata ospitando un gruppo di ragazzi e che sono iscritte alla Regata Brindisi-Corfu, potranno concorrere al Trofeo Vela Solidale che verrà consegnato a Corfu alla imbarcazione che arriverà prima in tempo compensato.