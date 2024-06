Differenziata, parte il nuovo calendario: code sotto al sole per il ritiro dei mastelli

BRINDISI – Decine di persone si sono messe in fila sotto al sole, per ritirare i nuovi mastelli per le utenze domestiche messi a disposizione (gratuitamente) da Teorema. A otto mesi dall’insediamento del nuovo gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, oggi parte il nuovo calendario della raccolta differenziata. Per alcuni condomini, in realtà, le nuove regole della erano già in vigore da qualche settimana. Ora il calendario si estende al 100 percento della cittadinanza.

Nuove regole

La novità che balza all’occhio è che la frazione organica non verrà più ritirata il sabato. L’umido dovrà essere tenuto in casa dal venerdì alla sera di domenica. Altra novità degna di nota è che i metalli vengono separati dal vetro e dovranno essere conferiti contestualmente, ma in buste diverse, agli imballaggi in plastica. Si aggiunge inoltre il conferimento dei pannolini, che verranno ritirati il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli orari di esposizione all’1 giugno al 30 settembre: dalle 22:00 del giorno precedente alle 5:00 del giorno di raccolta. Dall'1 ottobre al 31 maggio: dalle 22:00 del giorno precedente alle 06:00 del giorno di raccola.

Dove ritirare i mastelli

Stamattina, come detto, è iniziata la consegna dei nuovi mastelli per il contenitore carta (non in dotazione dell'utenza) e per il contenitore del rifiuto indifferenziato in quanto, il nuovo, è dotato di codice a barre per l'identificazione puntuale dell'utente. I mastelli per l'umido e per il vetro già in dotazione all'utenza restano gli stessi. Questi, se danneggiati o inefficienti, possono essere sostituiti previa istanza di sostituzione e riconsegna presso il centro servizi della ditta Teorema. Se i condomini non sono provvisti di contenitori per la carta, i singoli utenti dovranno lasciare i mastelli all’esterno dello stabile.

Teorema ha allestito tre punti per la consegna delle pattumelle rispettivamente ai rioni Sant’Elia (via Pellizza da Volpedo, nei pressi della palestra della società di ginnastica artistica), Paradiso (in via della Torretta, alle spalle del campo sportivo) e in piazza Cairoli. Stamani, in via Pellizza da Volpedo, numerosi cittadini si sono messi in coda senza alcun riparo dal sole.

