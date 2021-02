Si scambiano uno zainetto pieno di droga, ma spuntano i carabinieri

Tre persone arrestate in flagranza. Sequestrati 23 panetti di hascisc per un peso complessivo di 2,3 chilogrammi

FASANO – Sono stati sorpresi durante la consegna uno zaino contenente 2,3 chilogrammi di hascisc. Tre uomini sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Fasano. Si tratta di Domenico Fanizza, 39 anni, già affidato in prova al servizio sociale, Umberto Altobello, 39 anni, e Fabrizio Bentivoglio, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Tutti e tre risiedono a Fasano.

Da quanto accertato dai militari, Bentivoglio, in una via del centro abitato, avrebbe ceduto a Fanizza e Altobello, lì in attesa, uno zainetto contenente 23 panetti di hascisc. Una volta completate le formalità di rito, Fanizza è stato condotto presso la casa circondariale di Bari. Bentivoglo, arrestato anche per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, è stato condotto nel carcere di Brindisi. Altobello, invece, è stato accompagnato presso la sua abitazione, in regime di domiciliari.