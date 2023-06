Ostuni, Comune sciolto per mafia: Consiglio di Stato boccia ricorso ex amministratori

OSTUNI – Lo scioglimento del Comune di Ostuni per infiltrazioni della criminalità organizzata fu legittimo. Il Consiglio di Stato nella giornata di giovedì (22 giugno) ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco della Città Bianca, Guglielmo Cavallo, e da altri ex amministratori, fra ex assessori ed ex consiglieri comunali di maggioranza, confermando la sentenza emessa dal Tar del Lazio lo scorso gennaio. Anche in ultimo grado di giudizio hanno retto gli atti che nel dicembre 2021 portarono alla prematura interruzione della consiliatura e alla nomina di una commissione straordinaria che ha guidato Ostuni fino a poche settimane fa, quando si è insediato il neoeletto sindaco Angelo Pomes.

Le motivazioni del tribunale amministrativo, di fatto, sono state confermate. In entrambi i gradi di giudizio i ricorrenti sono stati assistiti dagli avvocati Pietro Quinto, del foro di Lecce, e Costantino Ventura, del foro di Bari.

Lo scioglimento del consiglio comunale fu disposto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e successivamente cristallizzato con un decreto del presidente della Repubblica, sulla base di una relazione del ministero dell’Interno in cui confluirono gli accertamenti effettuati dalla commissione di accesso prefettizia che operò fra febbraio e agosto 2021.

Le infiltrazioni della criminalità analizzata, da quanto emerso dalla relazione del ministero, si sarebbero manifestate nei seguenti ambiti: gli affidamenti del servizio di salvamento e dei parcheggi costieri a società in odor di mafia; i legami di parentela fra ex amministratori e "soggetti scomodi"; gli atti intimidatori all’ex sindaco, Domenico Tanzarella, e a un ex ufficiale della polizia municipale; “Una certa titubanza” nella riscossione di crediti nei confronti di "soggetti controindicati".

Il nodo incandidabilità

Guglielmo Cavallo più volte ha difeso il suo operato, negando con risolutezza di aver subito pressioni dalla criminalità. Lo stesso Cavallo e altri due ex consiglieri, Francesco Beato e Giuseppe Corona, sono in attesa del pronunciamento della corte d’appello rispetto al ricorso contro il decreto di incandidabilità che lo scorso aprile è stato emesso a loro carico dal tribunale di Brindisi. Va ricordato che si tratta di un provvedimento non esecutivo, poiché la pronuncia di incandidabilità, come previsto dal Testo unico degli enti locali, deve assumere carattere di definitività attraverso il passaggio in giudicato degli atti giudiziari. Cavallo, dunque, candidatosi alle ultime elezioni amministrative, è a pieno titolo consigliere comunale d'opposizione nell'attuale consiliatura.