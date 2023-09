Contrasto ai furti di auto: la polizia ne recupera 8, tutte integre

BRINDISI - I furti di auto stanno diventando una piaga sociale e un incubo per i cittadini, ultimanente anche per i turisti, purtroppo sono ormai all'ordine del giorno e spesso i veicoli vengono cannibalizzati e dati alle fiamme nell'arco di poche ore dal furto. Per fortuna, però, non sempre è così e le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli proprio per contrastare questi episodi. Nei giorni scorsi gli agenti della Sezione volanti della Questura di Brindisi hanno rinvenuto ben 8 veicoli rubati. Il ritrovamento rientra in una specifica azione di contrasto, voluta dal Questore Annino Gargano, che ha visto impegnati numerosi agenti dislocati in più zone “sensibili” al fenomeno.

Oltre al rafforzamento dei servizi di controllo del territorio operati dalle Volanti soprattutto nelle zone di maggiore afflusso tra cui le aree di parcheggio e la litoranea, sono state effettuate mirate attività che hanno consentito l’immediato recupero di alcune autovetture sottratte ai proprietari nelle ore precedenti, prima che venissero “cannibalizzate”.

L'ultimo ritrovamento risale a sabato scorso nelle campagne di Restinco: si tratta di due Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Grande Punto. Erano nascoste tra la vegetazione. Nei giorni precedenti erano già state recuperate in zone periferiche di Brindisi altre cinque autovetture: una Land Rover, una Nissan Quashqai, una Fiat Panda e due Alfa Romeo Giulietta, subito restituite ai proprietari. Su tutte le auto rinvenute sono stati eseguiti i rilievi della Polizia Scientifica.