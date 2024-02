Controlli anti-droga in città: la polizia arresta due uomini, sequestrati 4 chili

BRINDISI - La serata di giovedì 1 febbraio 2024 si è rivelata "fruttuosa" per gli agenti della questura di Brindisi. Due persone in arresto e quattro chili di droga, tra hashish e marijuana, sequestrati: è questo il bilancio dell'attività dei poliziotti dell'Upgsp (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) e della squadra mobile. Le attività si inseriscono nell'ambito dei servizi disposti dal questore, Annino Gargano, servizi che sono finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati eseguiti in flagranza. Entrambi i brindisini devono rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In un caso, è finito nei guai un 25enne, che in serata si è imbattuto negli agenti delle volanti. Per strada, alla vista dei poliziotti, il brindisino ha provato a disfarsi di un involucro, gettandolo a terra. Non è stata una buona mossa: gli agenti sono riusciti a recuperare l'incarto. All'interno vi erano oltre 30 grammi di marijuana. La polizia ha provveduto quindi a una perquisizione domiciliare a carico del 25enne: qui sono stati rinvenuti altri 700 grammi di marijuana e circa 65 grammi di hashish, insieme a materiale vario, presumibilmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Il pm di turno, in questo caso, ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane.

A stretto giro di posta, altro sequestro condito da arresto. Gli agenti della squadra mobile del capoluogo adriatico, guidati dal vice questore Giorgio Grasso, hanno notato "movimenti sospetti" nei pressi di un'abitazione. Il passo successivo è stata la perquisizione domiciliare, a carico di un 45enne brindisino. Al termine delle operazioni, all'uomo sono stati sequestrati circa tre chili di marijuana, "pronta per essere confezionata in dosi e immessa sul mercato dello spaccio", si legge in una nota ufficiale della questura di Brindisi. In questo caso, il pm ha disposto che l'uomo fosse condotto nella casa circondariale di Brindisi. I relativi interrogatori di convalida si terranno nelle prossime ore.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui