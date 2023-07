I controlli dei carabinieri: denunciato un automobilista ubriaco e 7 persone per droga

CAROVIGNO - Una denuncia e sette segnalazioni amministrative per uso personale di stupefacenti. A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nel Comune di Carovigno, i Carabinieri dei reparti dipendenti dalla Compagnia di San Vito dei Normanni hanno denunciato in stato di libertà un uomo, controllato alla guida di un’autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica, accertato mediante l’apparato etilometro, che ha confermato un tasso alcolemico superiore al limite consentito; la patente di guida è stata ritirata.

Inoltre, hanno segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale un 27enne di Latiano, trovato in possesso di 1,7 grammi di marijuana; un 20enne di San Vito Dei Normanni trovato in possesso di 0,48 grammi di hashish; un 29enne di Mesagne, trovato in possesso di 3,6 grammi di marijuana; un 19enne di Carovigno, trovato in possesso di uno spinello contenente marijuana; un 60enne residente in Germania, trovato in possesso di 2,6 grammi di marijuana; un 43enne di Carovigno, trovato in possesso di uno spinello contenente marijuana; un 23enne di Carovigno, trovato in possesso di uno spinello contenente marijuana.

Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Complessivamente, sono stati controllati 16 automezzi e identificate 23 persone, eseguite 8 perquisizioni, nonché controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate diverse contravvenzioni al codice della strada.