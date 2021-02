Controlli dei carabinieri contro assembramenti: sei sanzioni

BRINDISI - Anche nel capoluogo, come è accaduto per San Pietro Vernotico, nella serata di venerdì 26 febbraio, il centro cittadino è stato assediato da carabinieri e agenti della Polizia locale per il controllo delle norme anti contagio.

Precisamente i controlli si sono concentrati nei luoghi della movida, la zona intorno teatro Verdi dove ogni fine settimana si radunano comitive di giovani. Complessivamente sono state controllate 98 persone e 6 attività. Sono sei le sanzioni elevate per il mancato rispetto delle prescrizione contro la diffusione del virus Sars–Cov–2.