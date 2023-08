I controlli dei carabinieri: una denuncia e sette segnalazioni per uso di droga

CEGLIE MESSAPICA - Una denuncia e sette segnalazioni per uso personale di droga: è il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri, dipendenti dalla compagnia di San Vito Dei Normanni, a Ceglie Messapica. I militari, dunque, hanno denunciato un uomo trovato in possesso di 31,6 grammi di hashish.

E inoltre, sempre i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale un 20enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 0,45 grammi di hashish e 0,30 grammi di marijuana; un 18enne di Ostuni, trovato in possesso di uno spinello contenente marijuana; un 19enne di Francavilla Fontana, trovato in possesso di 0,40 grammi di hashish e 0,20 grammi di marijuana; un 29enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 9 grammi di marijuana; un 28enne di Martina Franca, trovato in possesso di 5 grammi di hashish; un 18enne di Francavilla Fontana, trovato in possesso di uno spinello contenente marijuana; un 31enne di San Michele Salentino, controllato alla guida di un veicolo e trovato in possesso di 1,75 grammi di hashish e 0,50 grammi di cocaina; ritirata la patente di guida per 30 giorni.

Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sottoposte a sequestro. Complessivamente sono stati controllati 20 automezzi e identificate 32 persone, controllate diverse persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, nonché controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al codice della strada.