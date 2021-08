Positivi all'alcool: ritirate quattro patenti, denunciato un neopatentato

FRANCAVILLA FONTANA - Quattro patenti per guida in stato d’ebbrezza sono state ritirate nella serata di ieri (venerdì 20 agosto) dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, nel corso di un controllo sulla circolazione stradale che ha riguardato la Città degli imperiali. Uno dei quattro automobilisti è stato anche denunciato a piede libero, in quanto neo patentato. Complessivamente i militari hanno sottoposto a controllo 180 vetture, sottoponendo i conducenti ad alcool test. Sono state inflitte 35 contravvenzioni per varie violazioni del codice della strada, fra cui il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e la mancata revisione dei mezzi.