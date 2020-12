Controlli dei carabinieri, sequestrati una katana, una pistola e due fucili

I Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto nel territorio di competenza, hanno denunciato in stato di libertà: un 51enne di Ceglie Messapica, poiché, a seguito di specifico controllo domiciliare, i militari hanno accertato l’omessa comunicazione obbligatoria all'autorità di pubblica sicurezza del cambio di luogo di detenzione di una sciabola "katana", posta sotto sequestro; un pensionato di Mesagne, poiché gli operanti hanno riscontrato l'inottemperanza alle prescrizioni per la custodia delle armi, un fucile calibro 12 posto sotto sequestro; un pensionato di San Michele Salentino, dove i Carabinieri hanno accertato l'omessa denuncia di 91 cartucce per pistola calibri 7,65 sottoposte a sequestro probatorio, una pistola marca Gamba calibro 7.65 e un fucile marca Franchi calibro 12, ritirate poiché non in possesso di autorizzazione in materia di armi. Complessivamente sono stati controllati 13 soggetti detentori, avanzata una proposta di revoca di porto d'armi, sequestrate 2 armi e 91 munizioni.

Cisternino, una denuncia per droga

I Carabinieri della Compagnia di Fasano, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto nel comune di Cisternino, hanno denunciato in stato di libertà un 24enne di Locorotondo (Bari), per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, il giovane, nel pomeriggio del 13 dicembre, in una contrada del luogo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 19 grammi di marijuana, sottoposti a sequestro. Complessivamente sono state identificate 71 persone, di cui 13 di interesse operativo e controllati 53 automezzi.