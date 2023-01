Giovani al volante ubriachi o in possesso di droga: denunce e segnalazioni nella movida

CEGLIE MESSAPICA – Due denunce a piede libero e nove segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Questo il bilancio di un servizio di controllo del territorio effettuati dai reparti dipendenti dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, nel comune di Ceglie Messapica.

Le denunce

I militari hanno denunciato a piede libero un 18enne di Latiano e un 24enne di San Vito dei Normanni. Entrambi sono stati sorpresi alla guida delle rispettive autovetture con sintomi di ebbrezza alcolica, confermati dagli accertamenti sul posto eseguiti con l’etilometro in dotazione, risultando positivi con tassi superiori al limite consentito. Le patenti di guida sono state ritirate.

Le segnalazioni

E poi, come detto, sono stati segnalati nove ragazzi, in quanto assuntori di droga. SI tratta di: un 19enne di san Michele Salentino trovato in possesso di 0,6 grammi di cocaina; un 25enne di Carovigno trovato in possesso di 2 grammi di marijuana; un 16enne di Mesagne trovato in possesso di 3 grammi di hashish; un 19enne di Mesagne trovato in possesso di un grammo di marijuana; un 26enne di Ostuni trovato in possesso di 0,8 grammi di hashish; un 28enne di Ceglie Messapica trovato in possesso di 0,45 grammi di cocaina e 3,30 grammi di hashish; un 21enne di Ceglie Messapica trovato in possesso di 0,50 grammi di marijuana; un 26enne di Ceglie Messapica trovato in possesso di 0,50 grammi di marijuana; un 21enne di Ceglie Messapica trovato in possesso di 2 grammi di hashish.

Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Complessivamente sono stati controllati 70 automezzi e identificate 108 persone, eseguite diverse perquisizioni, nonché controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al codice della strada.