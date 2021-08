Escono da casa senza autorizzazione: i carabinieri li denunciano

Entrambi non sono stati trovati all’interno della propria abitazione nel corso di controlli effettuati dai carabinieri. Doppia denuncia a piede libero a carico di un 25enne di San Pietro Vernotico e di un 38enne di Torchiarolo.

Il primo deve rispondere del reato di evasione. Il giovane, infatti, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si è allontanato da casa senza autorizzazione. Il controllo è stato effettuato dai carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico.

Un’analoga violazione è stata commessa da un 38enne residente a Torchiarolo. Questi, fra il 28 luglio e il 5 agosto, non è stato trovato in casa dai carabinieri della locale stazione, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione personale cui è sottoposto. Dovrà quindi rispondere del reato di violazione degli obblighi.