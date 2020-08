Controlli rafforzati sulle superstrade: fioccano le multe, ritirate tre patenti

In occasione dell’esodo estivo, la Polizia Stradale di Brindisi ha intensificato i controlli sulle principali arterie di questa Provincia Strada statale 379-Brindisi-Fasano, strada statale 613- Brindisi-Lecce, strada statale 7 -Brindisi-Taranto, interessate dal transito dei vacanzieri diretti verso le maggiori località turistiche.

In soli dieci giorni ad agosto, nella settimana più calda da “bollino nero”, la Polstrada di Brindisi e il distaccamento di Fasano, avvalendosi anche di appositi dispositivi, ha controllato 421 veicoli, prestato 18 soccorsi stradali, contestato 53 contravvenzioni al codice della strada per eccesso di velocità, mancata revisione, mancata assicurazione, guida senza cinture e con uso di telefoni cellulari, sequestrato 3 veicoli, ritirato 5 carte di circolazione, 3 patenti e decurtato137 punti.

In tale contesto, nel tardo pomeriggio di domenica 9 agosto, la pattuglia di Fasano, impegnata nei servizi di vigilanza stradale, ha rinvenuto, sulla Ss172 dir, in agro di Fasano, una Fiat modello 500L, rubata il 6 agosto a Fasano centro. Il mezzo recuperato, dopo i relativi accertamenti, è stato restituito al legittimo proprietario. I servizi di controllo, anche in concomitanza dei previsti rientri, continueranno per tutta la stagione estiva, sempre a garantire la sicurezza degli utenti della strada.