Controlli di Ferragosto: sequestrati 500 ricci di mare e una denuncia

BRINDISI - Cinquecento ricci di mare sequestrati e una denuncia per guida con tasso alcolemico oltre il limite consentito. Questo il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dai carabinieri della compagnia di Brindisi il giorno di Ferragosto. I militari hanno sorvegliato i luoghi della movida e le strade più trafficate, con un occhio di riguardo al rispetto delle misure anti Covid-19.

Un uomo di 46 anni residente a Lodi, fermato alla guida dell’auto della suocera, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. La patente di guida gli è stata ritirata. Un 44enne già noto alle forze dell’ordine, invece, è stato trovato in possesso di 500 ricci di mare illecitamente detenuti e trasportati, destinati alla vendita, privi dei previsti requisiti di tracciabilità. I ricci, ancora vivi e vitali, sono stati posti in sequestro amministrativo e reimmessi in mare per la salvaguardia della specie.

Complessivamente i carabinieri hanno controllato 63 veicoli, identificato 82 persone, di cui 18 di interesse operativo, 10 sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, effettuato 12 perquisizioni, elevato otto contravvenzioni al codice della strada, quattro esercizi pubblici controllati.