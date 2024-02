Controlli della finanza: sequestrati 30 chilogrammi tra ricci di mare e polpi

BRINDISI - Sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Brindisi circa 30 chilogrammi tra ricci di mare e polpi. L'intervento risale ai giorni scorsi e rientra nei servizi di controllo economico del territorio predisposti anche per il contrasto alla pesca di frodo e la commercializzazione di specie ittica vietata. Va ricordato che la legge regionale n. 6/2023 ha introdotto il blocco triennale della pesca dei ricci di mare in Puglia al fine di garantire un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi.

Nel dettaglio, i “baschi verdi” della Compagnia Pronto Impiego in collaborazione con i finanzieri della Sezione operativa navale di Brindisi, in località Costa Morena hanno rinvenuto sul bagnasciuga una vasca in plastica, occultata da pannelli di legno, con all’interno circa 25 chilogrammi di “ricci di mare”. Mentre, a Specchiolla Marina di Carovigno i Ffinanzieri della compagnia di Ostuni, sempre in collaborazione con i militari della Sezione operativa navale di Brindisi, nelle ore notturne, hanno sorpreso due soggetti che svolgevano attività subacquea che avevano pescato 5 chilogrammi di polpi.

I soggetti sono stati segnalati alla competente Autorità Marittima. In entrambi i casi, il prodotto ittico sequestrato, ancora vivo, è stato rigettato in mare per consentire la ripopolazione delle preziose colonie marine.

Il Corpo, attraverso la propria componente navale, si pone l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente marino, contrastando la pesca di specie ittiche vietate e allo stesso tempo tutelare gli operatori del settore che esercitano, legittimamente e nel pieno rispetto delle regole, la propria attività.

