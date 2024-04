Piaga furti in città: la polizia sorprende due uomini con arnesi da scasso

BRINDISI – L’episodio è andato in scena per le vie del quartiere San Paolo 2, davanti agli occhi di numerosi cittadini. Un paio di persone sono state fermate la scorsa notte (lunedì 22 aprile) dai poliziotti. I due individui, di circa 40 anni, si trovavano a bordo della propria auto.

La loro presenza deve aver insospettito gli agenti della sezione Volanti, che hanno fermato il veicolo per sottoporlo a un controllo. A quanto pare sono stati notati degli oggetti di ferro, presumibilmente utilizzabili per commettere delle effrazioni. Sempre davanti agli sguardi dei residenti, i due uomini, a seguito della perquisizione personale e veicolare, sono stati condotti in questura. La loro posizione è al veglio delle autorità competenti.

Da giorni si nota un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, verosimilmente con l’obiettivo di prevenire i reati predatori. A destare preoccupazione, in particolare, è la piaga dei furti sia di auto che in abitazioni. Purtroppo si tratta di un fenomeno che con cadenza pressoché quotidiana tiene impegnate le forze dell’ordine. Inevitabile, quindi, un potenziamento delle attività di prevenzione.

