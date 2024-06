In giro in auto con la cocaina: in casa gli trovano altra droga e una katana

BRINDISI - Procedeva a forte velocità alla guida della sua auto. Fermato dalla polizia, stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina. Poi ulteriore sostanze stupefacente (hascisc) è stata rinvenuta nella sua abitazione. Un 25enne è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti della Sezione volanti della questura di Brindisi, nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio in vista del G7 che si svolgerà dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia.

Dopo il rinvenimento dell’involucro con 25 grammi di polvere bianca, gli uomini delle Volanti e i colleghi della Mobile hanno effettuato una perquisizione domiciliare, trovando altri 97 grammi di hascisc, una spada modello katana lunga 105 centimetri e un’ogiva deformata. Il giovane, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in regime di domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

