Controlli sui luoghi di lavoro: denunciato titolare di attività di gestione dei rifiuti

FASANO - I carabinieri della stazione di Fasano unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi e alla stazione carabinieri Forestale di Ostuni hanno denunciato il titolare di un’attività di gestione dei rifiuti per aver violato la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.