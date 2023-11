Controlli Nas: sospese attività per carenze igienico-sanitarie e strutturali

BRINDISI - Controlli dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni Taranto nel Brindisino: chiusura immediata per carenze igienico-sanitarie e strutturali di un ristorante, di due depositi alimentari, di un bar, di un panificio e contestazione di violazioni di natura amministrativa per diverse migliaia di euro.

In relazione anche all’inizio del nuovo anno scolastico, i carabinieri nel Nas di Taranto hanno intensificato i controlli a ristoranti e fornitori delle mense scolastiche nella provincia di Brindisi, al fine di garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori più piccoli. Le ispezioni, alcune delle quali effettuate con il supporto del personale del Dipartimento di Prevenzione - Sian dell’Asl di Brindisi, hanno consentito di individuare inadeguatezze nello svolgimento delle operazioni di preparazione e stoccaggio di alimenti, carenti condizioni di pulizia e manutenzione, la mancata o non corretta attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp, l’uso di locali privi delle necessarie autorizzazioni. Per questo è scattata la sospensione dell'attività.