Controlli in oleificio: denuncia e multe per oltre 12mila euro

LATIANO - Controlli in un’azienda olearia di Latiano da parte dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e dei colleghi dell’Ispettorato del lavoro e della stazione Forestale di Ceglie Messapica: elevate sanzioni per un totale di oltre 12mila euro per un imprenditore 53enne di Francavilla Fontana. Denunciato per violazione degli obblighi del datore di lavoro. Sei persone in tutto sono state identificate.

Nel dettaglio sono state contestate: 6388 euro di ammende in violazione del decreto legislativo 81/08 che disciplina gli obblighi del datore di lavoro; 3600 euro di sanzione amministrativa con sospensione provvisoria dell’attività imprenditoriale fino a regolare assunzione di un lavoratore trovato a svolgere mansioni nell’azienda ma senza assunzione.

Duemila euro di sanzione amministrativa per l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria.

Altri 400 euro per non aver rispettato le misure anti covid sul luogo di lavoro e infine 258 euro per di sanziona amministrativa per spandimento di acque di vegetazione prima di essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione agli enti preposti.