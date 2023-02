Perquisizioni dopo spari contro saracinesca: giovane trovato con armi e droga, arrestato

SAN PIETRO VERNOTICO – Perquisizioni e controlli per tutta la notte a San Pietro Vernotico nell’ambito di alcuni servizi operati in seguito agli spari della notte tra lunedì e martedì scorso in via Carrozzo contro la saracinesca di un negozio di alimentari. All’alba di oggi, mercoledì 22 febbraio, un 20enne è stato arrestato perché trovato in possesso di droga, due pistole scacciacani modificate e da quanto si apprende anche materiale esplodente. Abita nei pressi dell’attività commerciale presa di mira. Al momento non è stato accertato se quanto ritrovato in casa sua è collegato con l’attentato di martedì notte e con i due attentati dinamitardi perpetrati nei mesi precedenti ai danni dello stesso negozio di alimentari. Uno risale al 17 ottobre 2021, l'altro al 6 febbraio socrso. Le armi saranno sottoposte a tutte le verifiche di natura balistica necessarie per stabilire se e dove sono state utilizzate. Il ragazzo, assistito dall’avvocato Gianvito Lillo, è stato trasferito in carcere.

Le perquisizioni sono state eseguite anche con l’ausilio degli artificieri, il paese è stato passato al setaccio. Sin dalle ore successive all’attentato di martedì quando la saracinesca di via Carrozzo è stata raggiunta da 14 colpi di pistola, i cui bossoli sono rimasti sull’asfalto, i carabinieri della locale stazione, diretta dal luogotenente Vincenzo Corianò, unitamente ai colleghi del Norm della compagnia di Brindisi si sono messi sulle tracce dei responsabili, eseguendo perquisizioni e controlli a tappeto. Tutti i soggetti presumibilmente coinvolti con la vicenda hanno ricevuto la visita dei militari.

Da quanto si apprende si segue la pista privata, si esclude, quindi, il racket delle estorsioni o legami con la criminalità organizzata. Il commerciante vittima degli attentati è incensurato e non ha mai avuto problemi con la giustizia. Le indagini per fare luce sulla vicenda proseguono senza sosta. Al vaglio i fotogrammi di telecamere e la testimonianza di chi nella notte tra martedì e mercoledì è stato svegliato dal rumore dei colpi.