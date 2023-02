Controlli della polizia, due denunce: una per droga e l'altra per possesso di coltello multiuso

BRINDISI - Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un'altra per porto abusivo di oggetti atti a offendere. E' questo il bilancio di un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio operati dalla polizia in città, su disposizione del questore Annino Gargano, nella giornata di venerdì 17 febbraio.

Denuncia per droga

In mattinata una pattuglia della Sezione volanti della Questura ha proceduto al controllo di un giovane brindisino già noto agli uffici di Polizia. L'atteggiamento assunto durante il controllo ha destato sospetto tanto da indurre i poliziotti ad approfondire gli accertamenti del caso. L'intuizione degli operatori della Volante si è rivelata fondata: il giovane possedeva dosi di hashish. Di conseguenza è scattata la perquisizione domiciliare operata anche con il prezioso ausilio dei cinofili in forza alla Polizia di Frontiera. In casa c'era un'altra piccola quantità di hashish che insieme a quella già rinvenuta risultava essere pari a circa 6 grammi, e un coltello utilizzato per sezionare le dosi di stupefacente. Il tutto è stato sequestrato. Per il giovane è scattata la denuncia. Sono in corso indagini per risalire ai fornitori della sostanza stupefacente.

Denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere

Nel pomeriggio, invece, una pattuglia delle Volanti è intervenuta in centro città per una lite tra un brindisino e un giovane straniero segnalata sul 113 da alcuni cittadini. Quando si è accorto dell'arrivo della Polizia, il giovane brindisino ha cercato di allontanarsi liberandosi di un coltello multiuso che nascondeva in una tasca. Nonostante ciò i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e recuperare il coltello che non era stato utilizzato durante la lite. Anche per lui è scattata la denuncia, il coltello è stato sequestrato.