Controlli della polizia nel territorio: violazioni stradali e ritrovamento dosi di cocaina

SAN PIETRO V.CO / TORICHIAROLO - Controlli straordinari della polizia di Stato nei Comuni collocati nella parte meridionale della provincia di Brindisi. Nello specifico, a San Pietro Vernotico e Torchiarolo.

Le pattuglie della questura di Brindisi, coadiuvate dal reparto prevenzione crimine di Lecce, hanno controllato 231 persone, 54 delle quali con precedenti segnalazioni di polizia; nonché 116 autoveicoli e 2 esercizi commerciali con gli avventori presenti al momento del controllo.

In seguito all'attività, sono state elevate alcune contestazioni per violazioni delle norme del codice della strada.

Inoltre, è stato rinvenuto e sequestrato - a carico di ignoti - un involucro contenente una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso pari a 2,7 grammi. Sono in corso indagini per risalire all’identificazione di coloro che hanno abbandonato la droga rinvenuta.