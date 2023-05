Controlli della polizia: trovata pistola nascosta in un casolare, si indaga

BRINDISI - Una pistola a salve modificata in grado di sparare proiettili calibro 38 è stata trovata in un immobile abbandonato senza infissi, sito in via Egnazia a Brindisi durante alcuni controlli della polizia. L'arma, simile a una 357 Magnum era nascosta nel seminterrato, in una stanza adibita a bagno. Era custodita in un involucro di plastica trasparente. La pistola è stata sequestrata per essere sottoposta a tutti gli esami di natura balistica necessari per stabilire se è stata utilizzata in qualche azione criminosa. Indagini in corso. Il rinvenimento risale a domenica 14 maggio scorso e rientra in una serie di servizi di controllo disposti dalla Questura, operati dalla Sezione volanti.