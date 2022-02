Controlli del sabato sera: giovane trovato con marijuana, segnalato

BRINDISI - Nell'ambito di un dispositivo di sicurezza voluto dal Questore di Brindisi riguardo ai controlli nel weekend operati nei luoghi della movida ma anche in quelli periferici, gli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi hanno segnalato all'utorità amministrativa un 19enne di Brindisi, M.E., già noto alle forze dell'ordine (nonostante la giovane età) perchè trovato in possesso di tre grammi di marijuana.

I controlli hanno riguardato il quartiere Santa Chiara, il giovane era in compagnia di un amico: alla vista della polizia ha tentato di allontanarsi ma il suo comportamento non è passato inosservato. Così i poliziotti hanno proceduto a un controllo a carico del ragazzo che è stato trovato con droga. Tre grammi. Per lui è scattata la segnalazione come assuntore di stupefacenti.