Controlli al porto: autista trovato con circa un chilo di cocaina

BRINDISI - Circa un chilo di cocaina trovato nella disponibilità di un autista di un camion proveniente dall’Albania. É accaduto nella mattinata di ieri, lunedì 14 giugno, a Costa Morena a Brindisi durante controlli di routine da parte di personale della Dogana e della Guardia di Finanza, nell’area extra Schengen. Per permettere ispezioni più approfondite nel mezzo pesante si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare il rimorchio del Tir alla ricerca di doppiofondi o intercapedini occultate. Come da prassi la droga è stata sequestrata, al vaglio la posizione dell’autista. Indagini in corso per approfondimenti sulla vicenda.