Controlli sui prodotti ittici in vendita a Brindisi: sanzionata una pescheria

BRINDISI - Circa mezzo quintale di polpi e seppie, verosimilmente provenienti dalla pesca di frodo. Una nota pescheria è stata sanzionata per la detenzione del prodotto ittico, privo di qualunque indicazione utile ai fini della rintracciabilità dello stesso.

E' quanto accaduto in seguito ai controlli effettuati sul territorio dai militari della sezione di polizia marittima della capitaneria di porto di Brindisi. Il prodotto è stato - poi - sequestrato e distrutto.

Al trasgressore, invece, è stata comminata una sanzione amministrativa per un importo massimo di 4.500 euro.

Gli altri interventi

Nel corso di analoghi controlli esperiti per le vie cittadine di Brindisi, i militari hanno provveduto a smantellare un banchetto di “fortuna” allestito per la vendita di mitili (cozze nere), in assenza di condizioni igienico-sanitarie appropriate.

I mitili in questione, stipati su un banco in legno privo di sistema di refrigerazione e protezione, erano sprovvisti di documentazione sanitaria, obbligatoria per legge, e di qualsiasi documento che ne attestasse la provenienza. In questo caso, il prodotto, ancora allo stato vitale, è stato prontamente rigettato in mare.

I controlli hanno fatto parte di una più ampia operazione svolta dal 27 marzo al 7 aprile, coordinata e disposta dal 6°centro di controllo area pesca della direzione marittima di Bari, che ha visto coinvolti tutti i militari dei comandi pugliesi.