Controlli stradali, trovato in auto con cocaina ed eroina denunciato

CEGLIE MESSAPICA - Un 64enne di Carovigno è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Ceglie Messapica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un mirato servizio per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, operato lungo la provinciale Ceglie-San Vito, i militari hanno effettuato il controllo di un’auto con a bordo il 64enne che sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 6 grammi di eroina e 0,20 grammi di cocaina, occultati all’interno degli indumenti.