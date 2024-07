Controlli vie della movida: due arresti per detenzione cocaina e hashish

BRINDISI - Due brindisini già noti alle forze dell'ordine, un 41enne ed un 52enne, sono stati arrestati ieri sera nel centro di Brindisi, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione ha avuto luogo nel corso del servizio di controlli antidrogra effettuati dalla polizia di Stato, durante le ore di massimo afflusso di giovani nelle vie del coinvolte dalla movida.

La Squadra Mobile ha indicato lo stop ad un'auto, a bordo della quale c'erano i due brindisini. Poi sono partite le perquisizioni, sia personali che al mezzo, con l’ausilio dei cinofili.

Nella parte frontale del cofano motore dell’autovettura sono stati rinvenuti 35 involucri termosaldati, ognuno dei quali contenente cocaina, per un peso complessivo di 10,9 grammi. Un altro involucro termosaldato, invece, conteneva 3,24 grammi di hashish. Nel veicolo trovati anche 225 euro in contanti in tagli da 50, 10 e 5 euro.

La perquisizione è proseguita presso le residenze dei due, dove sono stati rinvenuti altri 3,2 grammi di hashish.

Come disposto dal pubblico ministero di turno, il 41enne ed il 52enne sono stati condotti presso la Casa circondariale di Brindisi a disposizione dell’autorità giudiziaria ed in attesa dell’udienza di convalida.

