"Nessuna presenza di sostanze chimiche pericolose a bordo della nave Cerus"

BRINDISI - Nessuna presenza di sostanze chimiche radiologiche e batteriologiche pericolose a bordo della nave portacontenitori Cerus. E’ quanto emerso dagli accurati controlli effettuati nel pomeriggio di ieri (sabato 2 luglio) dal nucleo Nbcr dei vigili del fuoco, dopo che la nave, interessata da un principio di incendio all’alba di sabato, aveva gettato le rancore nella rada del porto di Brindisi, per poi avere l’autorizzazione all’attracco presso la diga di Punta Riso.

Le analisi strumentali sono state effettuate a bordo nave dal nucleo regionale Nbcr Vvf III livello di Bari unitamente al nucleo Nncr Vvf II livello di Brindisi. Al fine di assicurare l'incolumità pubblica e privata dei cittadini, nonché la salvaguardia del bene, è stato istituito un presidio temporaneo di vigilanza da parte dei vigili del fuoco quale apprestamento antincendio ausiliario unitamente ad un presidio Nbcr per il monitoraggio dei parametri ambientali. Il predetto dispositivo sarà rivalutato a valle delle operazioni di ripristino dell'impianto antincendio presente a bordo nave. Prevista anche la presenza, lato mare, di un rimorchiatore in assistenza per l'intera durata della sosta.

Battente bandiera del Kenya, la nave è lunga 220 metri. Il principio di incendio è stato rapidamente soffocato dai sistemi anti incendio che hanno proceduto alla chiusura e sigillatura della stiva interessata, pompando rilevanti quantitativi di CO2.