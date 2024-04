Controversia su un progetto di edilizia sociale: il Consiglio di Stato dà torto al Comune

FRANCAVILLA FONTANA - Dopo il Tar, anche i giudici del Consiglio di Stato danno ragione ai proprietari di alcuni terreni situati nei pressi della Fiera e torto al Comune di Francavilla Fontana. La sentenza spiega che l'ente è obbligato alla riqualificazione urbanistica dell'area che il programma di fabbricazione, approvato nel lontano 1979, destinava all'ampliamento dell'Ente Fiera, ad oggi disciolto. La vicenda va avanti dal meno lontano 2016, ma sono pur sempre otto anni di impasse per i sette proprietari che puntano a un progetto di edilizia sociale convenzionata.

Un riassunto in pillole della vicenda: i proprietari pensano a come utilizzare quei terreni, che vanno certamente riqualificati. Presentano un primo progetto, di natura residenziale, che verrà cambiato. Diventa "edilizia residenziale convenzionata". I futuri appartamenti, in questi casi, non devono essere venduti o dati in locazione a prezzo di mercato, ma a prezzi calmierati. E ancora: l'area deve essere riqualificata con zone verdi, piste ciclopedonali, et cetera. Questo, il progetto in breve e sulla carta. I proprietari hanno avuto ragione, dopo una prima sentenza favorevole, risalente al 2016, davanti ai giudici del Tar (tribunale amministrativo regionale) di Lecce. Il Comune di Francavilla ha presentato ricorso e la sentenza dei giudici del Consiglio di Stato (quarta sezione; presidente: Vincenzo Neri; consigliere estensore: Silvia Martino; consiglieri: Giuseppe Rotondo, Luigi Furno, Ofelia Fratamico). I proprietari sono stati assistiti dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani. La camera di consiglio risale al 7 dicembre 2023, mentre la sentenza è stata pubblicata l'1 febbraio scorso.

Il Consiglio di Stato, di fatto, ha accolto le tesi difensive dell'avvocato Sticchi Damiani. Nella sentenza, sono due le questioni dirimenti, una passata e una futura. La prima riguarda il disciolto Ente Fiera. Il programma di fabbricazione del '79 aveva attribuito a quei terreni la destinazione urbanistica "F31 - riservata per l'ampliamento dell'Ente Fiera". Peccato che tale ente non esista più dal 2015. Dunque, la previsione è non solo inattuale, ma anche decaduta. Il secondo punto riguarda il futuro, ovvero l'approvazione del Piano urbanistica generale, il Pug, adottato nel 2018. Qui il Comune, per il Consiglio di Stato ha operato una scelta legittima: "Ha ritenuto che l'unico modo per dare attuazione alla richiesta dei ricorrenti (i proprietari, ndr) fosse l'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale", cioè il Pug. Però nella sentenza si richiamano le motivazioni del Tar: l'Amministrazione "non può genericamente rinviare il soddisfacimento dell'interesse alla riqualificazione urbanistica di un suolo di proprietà del privato al tempo dell'adozione del nuovo strumento urbanistico generale, senza predeterminare un percorso sufficientemente definito, quanto meno nei suoi passaggi, anche temporali, di maggior rilievo".

Interpellato da BrindisiReport sull'argomento, l'assessore con delega all'Urbanistica di Francavilla Fontana, Domenico Attanasi, ha dichiarato: "In questi giorni stiamo esaminando la sentenza con il nuovo dirigente dell'ufficio Urbanistica e con il segretario generale, per comprendere quali determinazioni assumere".