Ordigno da un chilo dotato di innesco: nuovi dettagli sull'attentato sventato a San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO – Stava per far esplodere un ordigno artigianale del peso di circa un chilogrammo, davanti a un bar. Resta in carcere un 17enne di San Pietro Vernotico che la notte dello scorso 28 novembre è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, sul punto di compiere un attentato ai danni di un’attività commerciale. Il gip presso il tribunale dei minori di Lecce ha convalidato l’arresto in flagranza di reato effettuato dai militari, disponendo la misura cautelare in carcere presso l’Istituto per i minorenni di Bari. Contestato il reato di detenzione e porto illegale di materiale esplodente.

Il giovane indossava una tuta di colore nero e con il volto travisato, si aggirava per le vie della città. In particolare ha attirato l’attenzione dei militari poiché si è soffermato per alcuni istanti nei paraggi del bar, già in passato oggetto di attentati dinamitardi. Il giovane teneva nelle mani una busta in cellophane al cui interno, dal successivo controllo eseguito dai militari operanti, è stata accertata la presenza di un ordigno esplosivo di natura artigianale del peso di circa un chilo, costituito da un cilindro della lunghezza di circa 40 centimetri, dotato di innesco.

Il successivo intervento eseguito dai carabinieri dei Nuclei artificieri antisabotaggio ha consentito di accertare che si trattava di un congegno micidiale cha avrebbe potuto causare ingenti danni a cose e persone.

L’arresto ha evitato un’azione criminosa che avrebbe potuto comportare gravissimi danni. L’intervento rientra nelle attività di contrasto poste in essere dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, a seguito della recrudescenza di gravi delitti avvenuti a san Pietro Vernotico. Va ricordato infatti che negozio di alimentari è stato preso di mira per ben tre volte. Il bar in via Cellino era già stato oggetto di attentato dinamitardo a novembre del 2022. Un altro bar del centro ha subito danneggiamenti nell'ultimo anno.