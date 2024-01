Coppia a processo per due rapine: chiesti oltre undici anni di reclusione

BRINDISI - Lui sarebbe stato l'esecutore materiale di due rapine, lei lo avrebbe aiutato in modi diversi in entrambi i casi: il pm Gualberto Buccarrelli ha chiesto una condanna pari a sei anni di reclusione per il 23enne brindisino Cosimo Agostino Spagnolo e cinque anni e quattro mesi per Laeticia Coluccia, nata in Francia 24 anni fa. Per i due giovani, su richiesta della difesa, era stato accolto il rito abbreviato. L'ultima udienza si è svolta ieri, giovedì 11 gennaio 2024, davanti alla gup del Tribunale di Brindisi Stefania De Angelis. La prossima è fissata per il 15 febbraio: dopo aver ascoltato la difesa dei due giovani potrebbe essere emessa la sentenza.

Le due rapine

Il primo colpo risale al 14 settembre 2023. Il giovane avrebbe preso di mira l'Eurospin di Mesagne. Una calza di nylon sul volto, avrebbe puntato una pistola - giocattolo, priva del tappo rosso, come si sarebbe scoperto in seguito - all'indirizzo del cassiere. Poche parole: "Apri la cassa... apri la cassa ci no ti sparo propria". Il bottino verrà stimato in 815 euro. La ragazza non avrebbe concorso al reato in questo caso, ma lo avrebbe aiutato nel tentativo di recupero dell'arma giocattolo, della quale Spagnolo si era disfatto.

Poi, la sera del 27 settembre successivo, il copione non cambia di molto, la città sì: il giovane avrebbe assaltato una tabaccheria in piazza Vittoria, a Brindisi. Avrebbe calzato questa volta un passamontagna scuro. Pistola giocattolo, ma avventori e dipendenti non lo potevano sapere, alla mano, si sarebbe fatto consegnare con le minacce di rito 1.090 euro. Coluccia, per questo secondo colpo, è accusata del reato di rapina in concorso: sarebbe stata lei ad accompagnare il ragazzo e poi a nascondere l'arma giocattolo, riproduzione fedele di una Beretta 92 Fs.

L'arresto e le accuse

Gli agenti della squadra mobile di Brindisi, allertati, sono lesti e quella sera stessa individuano e arrestano la coppia. Spagnolo e Coluccia vengono condotti in carcere a Lecce. E nel frattempo anche gli agenti del commissariato di Mesagne, diretto dal dirigente Giuseppe Massaro, sono a buon punto con le indagini per il primo colpo: il 10 ottobre eseguono un'ordinanza di custodia cautelare a carico dei due giovani. Ricapitolando: Spagnolo deve rispondere di entrambe le rapine; Coluccia solo della seconda, mentre per la prima è accusata di favoreggiamento personale. Viene disposto il giudizio immediato per entrambi e la difesa fa richiesta per il rito abbreviato, che prevede lo "sconto" di un terzo della pena in caso di condanna. La richiesta viene accolta.