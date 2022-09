Cordoglio e sgomento per la morte di Giuseppe: "La tua allegria contagiava la città"

BRINDISI – La notizia delle tragedia ha sconvolto il risveglio della comunità brindisina. La città è segnata dallo sgomento per una vita spezzata a soli 37 anni. Giuseppe De Vincentis è morto stanotte sul cavalcavia De Gasperi. Fatale un incidente mentre si trovava alla guida del suo scooter X-Max. Giuseppe stava rientrando presso la sua abitazione in via Germania, al rione Bozzano. Il violento impatto con l’asfalto non gli ha lasciato scampo. Parenti e amici si stanno stringendo intorno al dolore che ha colpito i genitori Giuseppe e Patrizia i due fratelli Teo ed Emanuele.

Giuseppe era un rappresentante commerciale. Lavorava per un’azienda che produce infissi in anticorodal. Sempre sorridente nelle foto postate sul suo profilo Facebook, emanava un’incontenibile gioia di vivere. Non a caso l’amica Rossella, in un commento postato sul social network, lo ricorda come un uomo che “sprigionava sorrisi da ogni parte in cui andava e a tutta la gente che incontrava”. “Dovevamo finire i mille discorsi - scrive ancora Rossella - e l'ultima volta dovevi cantarmi sapore di sale. Hai detto che non dovevo cambiare e che sono la mosca bianca della vita, ma questo scherzo non ce lo dovevi fare, però promettimi che continuerai a ballare il twist e a cantare...noi lo sentiremo e io lo sentirò con il cuore crepato”.

Impossibile tenere il conto dei messaggi di cordoglio pubblicati in rapida successione. L’amico Giuseppe rivolge un pensiero ai “due amici con un solo nome e cognome (papà Pino ha lo stesso nome del figlio, ndr): nessun genitore dovrebbe sopravvivere ai figli, nulla potrà mai essere come prima”. “La tua allegria ha sempre da sempre contagiato tutta la città, sei stato, sei e sarai il figlio che qualunque genitore avrebbe voluto, ti abbiamo voluto e ti vogliamo bene”.

“Peppiniè - scrive Danilo - per me sei sempre stato un fratellino che mi ha dato filo da torcere ma a cui ho sempre voluto troppo bene. Dovevamo invecchiare insieme come i nostri genitori ed invece mi hai fatto questa sorpresa. Un giorno ci rivedremo e mi sorriderai come hai sempre fatto con quella faccia da schiaffi”.

Daniele dà sfogo a un senso di incredulità: “Amico mi cosa ci hai combinato questa volta! Altro che pesce d aprile. Iri mattina la tua ultima telefonata. Eri un secondo fratello, non dovevi farcelo sto scherzo”. Walter ricorda “quante risate, quanti ‘sei un bel ragazzo’ oppure ‘hai un bel sorriso’”. E poi il pensiero di Matteo: “Ciao Peppe Mio. Il tuo sorriso, la tua essenza e la tua simpatia rimarranno sempre qui con noi e nei nostri luoghi”.

L’ultimo saluto a Giuseppe potrà essere dato domani (giovedì 8 settembre), alle ore 10, presso la parrocchia di San Giustino de Jacobis, al rione Bozzano. La salma si trova attualmente presso la camera mortuaria del cimitero.