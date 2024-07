Operatore Arif morto: “Il suo sacrificio dovrà essere ricordato per sempre”

La politica si stringe attorno alla famiglia di Mario Rotiglio, operatore dell’Arif Puglia di 67 anni che sabato pomeriggio è morto durante le operazioni di spegnimento di un incendio, nelle campagne fra Ceglie Messapica e San Michele Salentino.

“Una giornata di grande dolore: sono sentitamente vicino ai familiari - afferma il deputato Mauto D’Attis (Forza Italia) - e alla comunità di Ostuni per la perdita di Mario Rotiglio, l’operaio dell’Arif morto durante le operazioni di spegnimento di un incendio. Un uomo coraggioso, che ha perso la vita sul posto di lavoro proprio per mettere in sicurezza la comunità. A nome di tutta Forza Italia Puglia esprimo il nostro profondo cordoglio”.

“E’ un dolore immenso - dichiara l’eurodeputata Valentina Palmisano (Movimento 5 stelle) quello che condivido con la famiglia di Mario Rotiglio e con tutto il personale dell’Arif. Mario ha pagato un prezzo troppo alto, perdendo la sua vita dopo un’esistenza fatta di sacrifici e amore per la sua famiglia. Mario amava il suo lavoro: la città di Ostuni perde un uomo esemplare. Oggi piangiamo una persona mite e generosa”.

“Una morte assurda – prosegue Palmisano - in circostanze drammatiche con i vigili del fuoco, il personale dell’Arif e gli altri volontari che cercavano di preservare il nostro territorio dall’ennesimo incendio. Il sacrificio di Mario dovrà essere ricordato per sempre”.

