Restyling delle torri costiere: inchiesta della Finanza, nove indagati

BRINDISI – Un’inchiesta su dei presunti episodi di corruzione su fatti risalenti al 2015 ha portato stamani all’emissione di un avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di nove persone, fra amministratori pro tempore del Comune di Brindisi, dirigenti/funzionari in servizio presso il medesimo ente e liberi professionisti. Coordinata dal procuratore aggiunto del tribunale di Brindisi, Antonio Negro, l’attività investigativa è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi. Si procede per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e di falsità ideologica e materiale commessa in atti pubblici.

Le indagini, fondate anche sulla disamina di una massiccia mole di documentazione cartacea e informatica, riguarda atti della giunta comunale dell'epoca e del settore Urbanistica. In particolare vengono contestate le ipotesi di reato di falso e corruzione in relazione alla redazione del progetto definitivo dell’Intervento di restauro, valorizzazione e fruizione delle torri costiere Torre Testa/Torre Punta Penne. Si procede inoltre per corruzione, in relazione alle utilità procurate a vantaggio di un consigliere comunale di Brindisi, in cambio dei suoi voti favorevoli rispetto a proposte deliberative della maggioranza consiliare. Contestata anche la contestata corruzione, riguardo a una pratica edilizia per alcuni lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione di gas metano per autotrazione, realizzatasi mediante la consegna di una imprecisata somma di denaro in cambio dell’emissione del provvedimento autorizzativo dell’opera suddetta.