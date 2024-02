Centro antiviolenza, corteo in città: "Le donne e i bambini ci chiedono che fine faranno"

BRINDISI – C’erano anche delle donne vittime di violenza e abusi fra le file del corteo che oggi ha sfilato per le vie di Brindisi, contro la chiusura del centro antiviolenza “Crisalide”. La manifestazione è stata organizzata dalla Fp Cgil Brindisi, schierata al fianco delle otto lavoratrici della cooperativa che per 25 anni ha gestito il servizio, arrivato a gestire un’utenza di circa 100 vittime, fra donne e minori che hanno subito maltrattamenti.

Il Cav ha interrotto le sue attività lo scorso 1 febbraio, a causa del taglio dei fondi. Da quanto comunicato nei giorni scorsi dall’ambito territoriale di “Brindisi – San Vito dei Normanni”, il servizio sarà rimodulato con fondi della Regione Puglia, tramite un’equipe multidisciplinare. Restano però da chiarire i dubbi sul futuro delle otto lavoratrici e sul tipo di servizio che sarà fornito.

Dopo un incontro interlocutorio che si è svolto presso la scorsa settimana presso il Consorzio Brindisi/1, le parti sono state convocate per domani (mercoledì 7 febbraio), alle ore 15, dalla cabina di regia regionale. Dovrebbero partecipare all’incontro anche rappresentanti della Regione Puglia con delega ai centri antiviolenza. “Vogliamo capire – dichiara Chiara Cleopazzo, segretaria della Fp Cgil Brindisi – che fine hanno fatto i fondi destinati a Brindisi”. Una risposta potrebbe arrivare in tarda mattinata dall’amministrazione comunale, che per le 12, presso palazzo di città, ha convocato una conferenza stampa.

Intanto le lavoratrici del Cav hanno raccolto il sostegno di varie associazioni del territorio e dei consiglieri comunali Riccardo Rossi, Michelangelo Greco, Diego Rachiero, Pierpaolo Strippoli, Francesco Cannalire e Roberto Quarta. Il corteo è partito intorno alle ore 10 da piazza Cairoli, dietro allo striscione della Cgil. Da lì si è diretto verso corso Umberto, fino a raggiungere piazza Matteotti, fermandosi davanti al municipio. Alcuni partecipanti, sia donne che uomini, avevano le facce dipinte di rosso: segno della lotta contra la violenza sulle donne.

In attesa di chiarimenti sul futuro del servizio, Chiara Cleopazzo si fa portavoce del disappunto delle lavoratrici e dell’utenza. “Siamo basiti – afferma la sindacalista - continueremo a protestare e manifestare a tutela di questo centro, che opera da 25 anni con lavoratori di estrema professionalità. Questo centro ha in carico bambini abusati e maltrattati. Ci sembra veramente doveroso partecipare al dolore dell’utenza”.

“Ci aspettavamo – prosegue Cleopazzo - di avere un servizio rimodulato e non interrotto. Ci aspettiamo una presa in carico dalla Regione e che il consorzio si assuma delle responsabilità”. A detta della sindacalista, il servizio comporterebbe un costo dio 12mila euro al mese: “Una cifra irrisoria”.

Una delle otto lavoratrici, la psicologa Antonella Aportone, parla del profondo disagio che stanno vivendo le donne e i bambini di cui fino alla scorsa settimana il Cav si prendeva cura. “Per noi – afferma la professionista - è impossibile congedare un’utenza di tanti minori che si sono affidati alla nostra equipe. E’ terribile per noi. Donne e bambini ci chiedono che fine faranno e da chi saranno seguiti”. Su di loro graverà anche “la difficoltà - rimarca la psicologa - di doversi nuovamente riaffidare a dei professionisti che non conoscono, tra l’altro andando ad alimentare dinamiche di vittimizzazione secondaria. Sono tutti bambini che hanno subito dei traumi”.

Forti dubbi vengono avanzati anche sull’equipe multidisciplinare che sarà attivata dal Consorzio: “Non sappiamo come persone riusciranno a prendersi carico - conclude Aportone - di tutta la nostra utenza”.

