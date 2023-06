Corto circuito alla ciabatta elettrica: incendio in un supermercato

TORCHIAROLO - Sarebbe un corto circuito alla ciabatta elettrica, spenta ma lasciata con la spina inserita nella presa, la causa di un incendio divampato poco dopo le 14 di oggi, lunedì 19 giugno, in un supermercato sito in via Verdi a Torchiarolo. Questo, almeno, secondo quanto accertato da un primo sopralluogo.

Le fiamme hanno divorato materiale plastico che ha sprigionato fumo nero che a sua volta ha annerito l'intero locale. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. Il proprietario aveva chiuso il supermercato attorno alle 14, il tempo di arrivare a casa per pranzare insieme alla famiglia che una vicina lo ha avvertito dell'incendio.

Aveva visto il fumo uscire dalle finestre. I vigili del fuoco non ci hanno messo molto a individuare la causa: dopo aver domato le fiamme e messo in sicurezza la zona, hanno accertato che il rogo era stato scatenato da un corto circuito alla ciabatta elettrica posizionata vicino alla cassa dove erano inserite diverse spine. Per fortuna non è stato provocato alcun danno strutturale. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Torchiarolo e lo stesso comandante Lorenzo Renna, che hanno chiuso la strada per tutta la durata dell'intervento dei pompieri.