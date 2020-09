Corto circuito su elettrodomestico: scoppia incendio in appartamento

OSTUNI - Momenti di paura nella mattinata di oggi, venerdì 18 settembre in pieno centro a Ostuni: intorno alle 9 è divampato un incendio in un appartamento all’ultimo piano di alcuni palazzi siti nei pressi di via Giovanni XXIII.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento che con l’autoscala ha raggiunto l’abitazione. In casa non c’era nessuno. Con ogni probabilità l’incendio è divampato a causa di un guasto elettrico a qualche elettrodomestico. Sul posto anche i sanitari del 118 e pattuglie della polizia locale.

Gallery