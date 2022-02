Corto circuito in un panificio all'ora di pranzo: danni e fumo

OSTUNI - Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 14.30 di oggi, giovedì 3 febbraio, in via Oronzo Paolo Orlando a Ostuni per un incendio divampato in un panificio. Le fiamme, localizzate in una stanza, hanno danneggiato una scrivania e faldoni di carta, nessun danno alla struttura. Il locale è stato invaso dal fumo. Da quanto accertato l'incendio è stato provocato da un corto circuito.