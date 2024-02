Corto circuito a un quadro elettrico: evacuazione a scuola e lezioni sospese

FRANCAVILLA FONTANA - Evacuazione d’emergenza nella mattinata di oggi, giovedì 29 febbraio, presso la scuola secondaria di primo grado “Virgilio”, Primo istituto comprensivo, di Francavilla Fontana a causa di un corto circuito a un quadro elettrico della palestra. La scuola è stata evacuata come da prassi: nell'arco di pochi minuti tutti gli studenti hanno lasciato le aule e si sono portati all'esterno dell'edificio così come hanno imparato a fare durante le esercitazioni antincendio. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del quadro, staccando la corrente elettrica dell’istituto. Lezioni sospese solo per la giornata di oggi.

